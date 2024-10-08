4 قتلى بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى للحرس الثوري الإيراني بسوريا

وكالات

أدّت غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، إلى مقتل 4 أشخاص بينهم 2 غير سوريين، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الغارة استهدفت مبنى تابعا للحرس الثوري الإيراني، في منطقة المزة التي تضم مقار دبلوماسية وأمنية عدّة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام سورية، أن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد داخل حي المزة.