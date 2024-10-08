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مخالفا تأكيدات نتنياهو.. جيش الاحتلال: نفحص نتائج الهجوم لاغتيال صفي الدين قبل أيام

09:34 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال دمرت أنفاقا لحزب الله بعضها تخطى الحدود، مؤكدا أن عملياتهم العسكرية متواصلة من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

وأشار هاجاري إلى أن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم، موضحا أن "لا علم لنا بوجود أنفاق إضافية عند حدود لبنان غير تلك التي كشفناها ونواصل تمشيط المنطقة الحدودية".

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يفحص نتائج الهجوم لاغتيال الخليفة المحتمل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية قبل أيام.

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