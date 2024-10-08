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الناتو: أوكرانيا قد تواجه "أصعب شتاء" منذ نشوب الحرب

09:03 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

حلف شمال الأطلسي (الناتو)

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بروكسل - (د ب أ)

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم الثلاثاء من أن أوكرانيا قد "تواجه أصعب شتاء" على الإطلاق منذ بدء الغزو الروسي الشامل لها في فبراير 2022.

وذكر روته أنه في ظل "الهجمات الضخمة" التي تشنها روسيا ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، فإنه سيضغط من أجل إرسال المزيد من المساعدات العسكرية خلال الاجتماع المرتقب في ألمانيا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهي هيئة تقودها الولايات المتحدة ومن المقرر دمجها في إطار الناتو.

وجاءت تصريحات روته، الذي تولى مهام منصبه الأسبوع الماضي، لدى حديثه في مقر الحلف في بروكسل إلى جانب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أول رئيس لدولة بالناتو يزور الأمين العام الجديد.

ودعا ستوب الحلفاء في الناتو، في إشارة إلى الولايات المتحدة، لرفع القيود على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا.

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