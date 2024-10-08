مسؤولون أمريكيون: نخشى أن تنفذ إسرائيل ردها على إيران خلال زيارة جالانت لواشنطن

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تخشى أن تنفذ إسرائيل ردها على إيران خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن.

وكشفت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أن إسرائيل لم تطلع بعد الولايات المتحدة على خططها للرد على إيران، مؤكدين أن المناقشات مع تل أبيب تضمنت تقديم واشنطن دعما استخباراتيا أو حتى شن ضربات جوية.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن واشنطن رغم عزمها دعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فإنها لم تقرر بشأن أي تحرك، لافتين إلى أن إسرائيل تعمل على تضييق خياراتها ووضع اللمسات النهائية عليها الاثنين والثلاثاء.