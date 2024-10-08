إعلان

BBC

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل لم تطلعنا على خططها للرد على إيران

08:41 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل لم تطلع بعد الولايات المتحدة على خططها للرد على إيران.

وأضاف مسؤولين، أن إسرائيل تعمل على تضييق خياراتها ووضع اللمسات النهائية عليها الاثنين والثلاثاء، موضحين أن المناقشات مع تل أبيب تضمنت تقديم واشنطن دعما استخباراتيا أو حتى شن ضربات جوية.

وتابعوا: "لا نعتقد أن إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشأن تفاصيل الرد على إيران"، مشيرين إلى أن واشنطن رغم عزمها دعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فإنها لم تقرر بشأن أي تحرك.

إسرائيل الولايات المتحدة الرد على الهجوم الإيراني الهجوم الإيراني واشنطن تل أبيب إيران إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولون أمريكيون: نخشى أن تنفذ إسرائيل ردها على إيران خلال زيارة جالانت لواشنطن

إعلان

إعلان

لمنع الاحتكار والإخفاء.. قرار مهم من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع أساسية (مستند)
47 صورة ترصد تفاصيل الأسلحة والمعدات أمام الرئيس السيسي
عاجل| وفاة الملحن الشاب محمد عبدالمجيد
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف