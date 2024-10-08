مسؤولون أمريكيون: إسرائيل لم تطلعنا على خططها للرد على إيران

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل لم تطلع بعد الولايات المتحدة على خططها للرد على إيران.

وأضاف مسؤولين، أن إسرائيل تعمل على تضييق خياراتها ووضع اللمسات النهائية عليها الاثنين والثلاثاء، موضحين أن المناقشات مع تل أبيب تضمنت تقديم واشنطن دعما استخباراتيا أو حتى شن ضربات جوية.

وتابعوا: "لا نعتقد أن إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشأن تفاصيل الرد على إيران"، مشيرين إلى أن واشنطن رغم عزمها دعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فإنها لم تقرر بشأن أي تحرك.