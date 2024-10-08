بزعم تمجيد الإرهاب.. السلطات الفرنسية تعلن ترحيل نجل بن لادن

وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، ترحيل أحد أبناء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، بعد سنوات قضاها في الرسم بمنطقة نورماندي.

وحظرت السلطات الفرنسية، دخول نجل بن لادن إلى البلاد مرة أخرى، بزعم نشر تعليقات تمجّد الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ريتايو إلى أنه صدّق على أمر بمنع "عمر بن لادن"، من دخول فرنسا، بعد أن تم ترحيله في وقت سابق، دون التطرق إلى تفاصيل بشأن موعد ترحيله أو إلى أي بلد أُرسل إليه.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال ريتايو: "السيد بن لادن.. الذي عاش في إقليم أورن لسنوات بصفته زوجا لسيدة بريطانية، شارك تعليقات على حساباته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي عام 2023 تمجّد الإرهاب".

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: "يشمل الحظر الإداري كذلك عدم السماح للسيد بن لادن بالعودة إلى فرنسا لأي سبب كان".

وأوضحت وكالة رويترز البريطانية، أنها لم تتمكن من التواصل مع بن لادن إلى الآن للتعليق على الأمر.

ولفتت صحيفة "لو بابليكاتور ليبر"، إلى أن منشورا لبن لادن جعله محط أنظار السلطات الفرنسية تزامنا مع ذكرى ميلاد والده الذي اغتالته القوات الأمريكية في عام 2011.

كما لم تتمكن "رويترز" من التوصل إلى هذا المنشور الذي ذكرته الصحيفة الفرنسية.

وكشفت الصحيفة في يوليو 2023، أن الشرطة الفرنسية كانت تبحث عن عمر بن لادن ببلدة دومفورت في منطقة نورماندي.