حزب الله: نفذنا 3194 عملية ضد مواقع إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي

وكالات

قال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه نفذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأشار حزب الله إلى أن عملياته أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله إنه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يعرا.

فيما ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إنها شددت القيود على المدنيين في منطقة حيفا.

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات بوقف التدريس غدا في مدن الكريوت بمنطقة خليج حيفا.