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إعلام عبري: جالانت وقادة أمنيون طالبوا بضرب إيران عسكريا وقدموا الخطط للقيادة السياسية

07:02 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال قادر على إلحاق الضرر بإيران ولكن احتمال ردها يستوجب التنسيق مع واشنطن.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن وزير الدفاع يوآف جالانت وقادة المؤسسة الأمنية يدفعون لضرب إيران عسكريا وقدموا بالفعل الخطط للقيادة السياسية.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى الوزراء لإجراء مشاورات أمنية مساء اليوم.

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل دراسة الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، وتحثها الولايات المتحدة على ضبط النفس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن جالانت سيناقش غدا "التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط" مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل على عدم شن هجوم على المشروع النووي الإيراني أو البنية التحتية للنفط في إيران، وسط مخاوف من إذكاء أي من الخطوتين لحرب أوسع نطاقا تزج بواشنطن في أتونها وترفع أسعار الطاقة وتضر بالاقتصاد العالمي.

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