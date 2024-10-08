إصابة 21 شخصًا جراء غارة روسية على خاركيف

كييف - (د ب أ)

ذكرت السلطات الأوكرانية أن ما لا يقل عن 21 شخصا أصيبوا جراء غارة جوية روسية على مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد اليوم الثلاثاء.

وذكر إيهور تريخوف عمدة خاركيف عبر تطبيق تيليجرام أن 17 من بين المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف أن الغارات أصابت مقر شركة في المنطقة الصناعية جنوب غربي المدينة عدة مرات، مما أسفر عن نشوب حريق.

وتقع تلك المنطقة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الروسية.

وأشار إلى أن السلطات ما زالت تحقق في نوع السلاح الذي تم استخدامه في الضربة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى استخدام صواريخ.