وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى أمريكا لبحث الرد على الهجوم الإيراني

واشنطن - (د ب أ)

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل دراسة الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، وتحثها الولايات المتحدة على ضبط النفس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن جالانت سيناقش غدا "التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط" مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل على عدم شن هجوم على المشروع النووي الإيراني أو البنية التحتية للنفط في إيران، وسط مخاوف من إذكاء أي من الخطوتين لحرب أوسع نطاقا تزج بواشنطن في أتونها وترفع أسعار الطاقة وتضر بالاقتصاد العالمي.

وذكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران ارتكبت "خطأ جسيما وستدفع ثمنه".