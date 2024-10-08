بايدن يؤجل زيارته إلى ألمانيا بسبب الإعصار ميلتون

واشنطن - (د ب أ)

أرجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته المزمعة إلى ألمانيا التي كانت مقررة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بسبب الإعصار ميلتون الذي يتجه حاليا صوب ولاية فلوريدا، حسبما أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وأعربت إدارة بايدن عن تخوفها الشديد إزاء الإعصار، الذي يأتي مصحوبا بعاصفة قوية يبدو أنها تتجه إلى مناطق بالولايات المتحدة تعرضت مؤخرا لأضرار بالغة بسبب إعصار هيلين.

وانخفضت شدة الإعصار ميلتون قليلا في الساعات القليلة الماضية وأصبح حاليا عاصفة من الفئة الرابعة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى حوالي 230 كيلومترا في الساعة.

وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن العاصفة "من المتوقع أن تظل عند مستوى إعصار خطر لأقصى حد لدى وصولها إلى فلوريدا".