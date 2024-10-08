إعلان

BBC

إعلام عبري: 25 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى

05:53 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

إطلاق صواريخ من لبنان - أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه جرى رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها.

كان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت إنها تعترف بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها أكدت على رغبتها في خفض التصعيد الإقليمي.

وأوضحت الوزارة: "نحن نبذل جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع صراع إقليمي أوسع"، مضيفة أنها لا ترغب في رؤية أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد أو سوء التقدير.

لبنان الجليل الأعلى إطلاق صواريخ من لبنان رأس الناقورة البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الهجوم الصاروخي الإيراني جيش الاحتلال الاسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن يؤجل زيارته إلى ألمانيا بسبب الإعصار ميلتون

إعلان

إعلان

22 صورة ترصد تسليح الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثانى الميدانى: جاهزون لأى مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف