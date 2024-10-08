إعلام عبري: 25 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه جرى رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها.

كان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت إنها تعترف بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها أكدت على رغبتها في خفض التصعيد الإقليمي.

وأوضحت الوزارة: "نحن نبذل جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع صراع إقليمي أوسع"، مضيفة أنها لا ترغب في رؤية أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد أو سوء التقدير.