البث العبرية: رفع العلم الإسرائيلي في مارون الراس جنوب لبنان (فيديو)

وكالات

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه نجح في تفكيك أنفاق تحت الأرض وتدمير مواقع لحزب الله، مضيفا "قضينا على مئات العناصر التابعة لحزب الله جنوبي لبنان".

الجيش الإسرائيلي المهزوم



يرفع علمه في منطقة مارون الراس جنوب لبنان 🔴 pic.twitter.com/BOQx7TdbwZ — Abdalrhman AK (@klf_ak) October 8, 2024

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، بما في ذلك لواء المظليين ولواء الكوماندوز واللواء السابع وجنود من وحدة ياهالوم، نفذت عمليات محددة ضد معاقل حزب الله على طول الحدود في جنوب لبنان.

وأضاف البيان "حتى الآن، تمكن الجنود من القضاء على مئات الإرهابيين وتفكيك العديد من طرق الأنفاق الإرهابية تحت الأرض وعشرات مواقع البنية التحتية الإرهابية ومجمعات القتال حيث قام حزب الله بإخفاء مئات الأسلحة على طول الحدود، والتي تم تحديدها وتدميرها".