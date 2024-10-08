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البث العبرية: رفع العلم الإسرائيلي في مارون الراس جنوب لبنان (فيديو)

05:49 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

رفع العلم الإسرائيلي في مارون الراس جنوب لبنان

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وكالات

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه نجح في تفكيك أنفاق تحت الأرض وتدمير مواقع لحزب الله، مضيفا "قضينا على مئات العناصر التابعة لحزب الله جنوبي لبنان".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، بما في ذلك لواء المظليين ولواء الكوماندوز واللواء السابع وجنود من وحدة ياهالوم، نفذت عمليات محددة ضد معاقل حزب الله على طول الحدود في جنوب لبنان.

وأضاف البيان "حتى الآن، تمكن الجنود من القضاء على مئات الإرهابيين وتفكيك العديد من طرق الأنفاق الإرهابية تحت الأرض وعشرات مواقع البنية التحتية الإرهابية ومجمعات القتال حيث قام حزب الله بإخفاء مئات الأسلحة على طول الحدود، والتي تم تحديدها وتدميرها".

العلم الإسرائيلي بلدة مارون الراس جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي حزب الله
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