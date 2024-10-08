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فرنسا تعتزم إرسال طائرات ميراج إلى أوكرانيا مطلع 2025

04:09 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

فرنسا

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باريس- (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الثلاثاء أن فرنسا تعتزم إرسال طائرات ميراج إلى أوكرانيا خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال ليكورنو إنه يتم حاليا تزويد الطائرات بمعدات جديدة، تشمل قدرات قتالية جو-أرض لتنفيذ هجمات جوية ومعدات دفاع إلكترونية للتغلب على إشارات التشويش الروسية.

وأضاف أن تدريب الطيارين الأوكرانيين والميكانيكيين الأوكرانيين في فرنسا سوف يستمر.

ولم يوضح ليكورنو عدد طائرات ميراج التي سترسلها فرنسا ودول أخرى ضمن مبادرة مشتركة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد في بداية حزيران/يونيو الماضي بإرسال الطائرات إلى أوكرانيا.

فرنسا أوكرانيا طائرات ميراج سيباستيان ليكورنو
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