إعلان

BBC

السودان حزين دون طلابه.. معلم يُلقي درسًا من داخل فصل مهجور بالخرطوم (فيديو)

03:44 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

معلم يُلقي درسًا من داخل فصل مهجور بالخرطوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- سلمى سمير:

"الطلاب تركوا مدارسهم حزينة" كانت هذه الكلمات جزءًا من فيديو لمدرس سوداني يُدعى مهاجر عبد الرحمن أثناء وقوفه في أحد الفصول المدرسية بمدرسة سعد بن معاذ بمنطقة الكدرو بولاية الخرطوم لإلقاء الدرس على مقاعد خاوية بلا طلاب.

بدأ مهاجر درسه في الفصل المهجور بكتابة "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم توثيق التاريخ ثم اسم الولاية "الجميلة" الخرطوم والمنطقة والمدرسة، بعد ذلك بدأ بإلقاء درسه رغم علمه بتشتت الطلاب بين البلدان بين نازح نحو الحدود في مناطق لم تطالها ويلات الحرب بعد أو ممن فروا رفقة أسرهم نحو الخارج في مصير لا يقل تدهورًا عمن بقوا في الداخل.

بحسب مهاجر الذي نال نصيبه من اسمه بهجرته من السودان سابقًا بفعل الحرب إلى مصر، أصبحت المدارس والمنازل حزينة بعدما غادرها الطلاب إلى ولايات وبلاد أخرى داخل وخارج السودان، وهو البعد الذي لم يستطع عليه صبرًا لذلك عاد إلى بلاده مرة أخرى في يوليو الماضي رغم احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق منها العاصمة الخرطوم نفسها.

لم يكن فيديو معلم الرياضيات شرحًا بقدر ما كان حلمًا في أن يعود مرة أخرى بحسب تعبيره هو وطلابه إلى المدارس ليعمروها ويسقوا أشجارها لتعيد إليهم الربيع الذي سُرق من وطنهم.

فصل مهجور الخرطوم السودان مدرس سوداني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فرنسا تعتزم إرسال طائرات ميراج إلى أوكرانيا مطلع 2025

إعلان

إعلان

22 صورة ترصد تسليح الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثانى الميدانى: جاهزون لأى مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات
"أصبحت واجبة".. قومي الاتصالات: ندرس زيادة أسعار خدمات الاتصال
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف