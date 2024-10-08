السودان حزين دون طلابه.. معلم يُلقي درسًا من داخل فصل مهجور بالخرطوم (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

"الطلاب تركوا مدارسهم حزينة" كانت هذه الكلمات جزءًا من فيديو لمدرس سوداني يُدعى مهاجر عبد الرحمن أثناء وقوفه في أحد الفصول المدرسية بمدرسة سعد بن معاذ بمنطقة الكدرو بولاية الخرطوم لإلقاء الدرس على مقاعد خاوية بلا طلاب.

بدأ مهاجر درسه في الفصل المهجور بكتابة "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم توثيق التاريخ ثم اسم الولاية "الجميلة" الخرطوم والمنطقة والمدرسة، بعد ذلك بدأ بإلقاء درسه رغم علمه بتشتت الطلاب بين البلدان بين نازح نحو الحدود في مناطق لم تطالها ويلات الحرب بعد أو ممن فروا رفقة أسرهم نحو الخارج في مصير لا يقل تدهورًا عمن بقوا في الداخل.

داخل أحد فصول مدرسة سعد بن معاذ بمنطقة الكدرو في مدينة بحري، وقف الأستاذ مهاجر عبد الرحمن أمام مقاعد خالية من طلابها، ليقدم درساً افتراضياً مختلفاً. لم يكن الدرس عن الرياضيات ومعادلاتها، بل عن الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الطلاب إلى مدارسهم.



في ظل الظروف التي تشهدها… pic.twitter.com/6mSStTkDGu — نبأ السودان - Sudan Nabaa (@sudannabaa) October 7, 2024

بحسب مهاجر الذي نال نصيبه من اسمه بهجرته من السودان سابقًا بفعل الحرب إلى مصر، أصبحت المدارس والمنازل حزينة بعدما غادرها الطلاب إلى ولايات وبلاد أخرى داخل وخارج السودان، وهو البعد الذي لم يستطع عليه صبرًا لذلك عاد إلى بلاده مرة أخرى في يوليو الماضي رغم احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق منها العاصمة الخرطوم نفسها.

لم يكن فيديو معلم الرياضيات شرحًا بقدر ما كان حلمًا في أن يعود مرة أخرى بحسب تعبيره هو وطلابه إلى المدارس ليعمروها ويسقوا أشجارها لتعيد إليهم الربيع الذي سُرق من وطنهم.