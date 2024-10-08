وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان

القاهرة- مصراوي

تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً اليوم، من "جان إيف لودريان"، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، حيث تناول الاتصال التطورات الإقليمية المتلاحقة في لبنان، وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور لاحتواء التصعيد الراهن بالمنطقة.

وصرح تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي حذر من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذا المنعطف الخطير لسرعة وقف إطلاق النار والعدوان الحالي على لبنان، والعمل على الحيلولة دون التصعيد الإقليمي، وهو ما يتطلب بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد وحث كافة الأطراف على ضبط النفس. واستعرض سيادته الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء حالة الشغور الرئاسي، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

كما أكد عبد العاطي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات إلى داخل القطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يعد السبيل الرئيسي لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها في حرب شاملة.