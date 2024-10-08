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قبل دخول الحدود المصرية.. مقتل طفلة سودانية وإصابة والدها برصاص قطاع طُرق

03:09 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

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القاهرة- مصراوي:

لقيت طفلة سودانية مصرعها، بينما أصيب والدها برصاص قطاع طُرق، قبل دخول الحدود المصرية مع السودان.

وحسب شهود عيان لـ"العربية.نت"، فإن مراسم تشييع الطفلة سهير عارف جرت بمدينة عطبرة يوم أمس الاثنين.

ووقعت الحادثة، أثناء مغادرة الطفلة سهير، برفقة والدها ووالدتها وشقيقيها متجهين إلى مصر، وخلال تحرك السيارة في الصحراء، لاحظ السائق عصابة مسلحة تقف بعيدًا على الطريق وعلى الفور استدار ليعود بالسيارة، محاولًا النجاة بنفسه والركاب، لكن "قطاع الطرق" أطلقوا وابلًا من الرصاص على مؤخرة السيارة.

وأصابت إحدى الطلقات ركبة الأب، بينما الأخرى أحدثت جروحًا سطحية به، والثالثة استقرت في بطن الطفلة سهير.

وعادت العربة أدراجها، في محاولة لإسعاف الطفلة، لكن سهير لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى.

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