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ألمانيا تقدم 62 مليون يورو إضافيّة من المساعدات الإنسانية لـ لبنان

03:06 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

السفارة الألمانية في بيروت

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بيروت- (د ب أ)

أعلنت السفارة الألمانية في بيروت عن تقديم 62 مليون يورو إضافيّة من المساعدات الإنسانية لـ لبنان.

وقالت السفارة ، في منشور على منصة إكس أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء:"دائماً ما يعاني المدنيون أكثر من غيرهم في حالات الصراع. تقدّم المانيا ردّاً على التّصعيد الأخير 62 مليون يورو إضافيّة من المساعدات الإنسانية لـ لبنان".

وأضافت: "يهدف دعمنا هذا إلى توفير الإغاثة للفئات الأكثر ضعفاً. كما نقف على أهبة الاستعداد للاستجابة سريعاً للاحتياجات العاجلة".

وأشارت إلى أن "مجمل مساعداتنا الإنسانية للبنان تبلغ بذلك 113 مليون يورو هذه السنة، ومن خلال استجابتنا السريعة، نقدم المساعدات الغذائية والحماية والمساعدة الطّبية للنازحين داخليّاً واللاجئين وللمجتمعات الضّعيفة".

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