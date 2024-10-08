هاريس تتجنب الرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو حليفًا مقربًا للولايات المتحدة (فيديو)

(وكالات)

خلال مقابلة لنائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس على شبكة "سي بي إسي" الأمريكية، طرح المذيع، سؤالًا على المرشحة الديمقراطية، عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حليفًا مقربًا للولايات المتحدة.

من جانبها ردت المرشحة الرئاسية، على المحاور بالقول "أعتقد ومع كل احترامي الكامل، أن السؤال الأفضل هو: هل لدينا تحالف مهم بين الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي؟ والإجابة على هذا السؤال هي: نعم"، دون الرد على سؤال الصحفي.

وخلال نفس المقابلة الصحفية، كان المذيع قد طرح سؤالا عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تملك أي تأثير على بنيامين نتنياهو الذي يستمر في اتخاذ مساره الخاص رغم كافة الضغوط الأمريكية بحسب سؤال الصحفي.

إلى أيّ مدى العلاقات متوترة بين نتنياهو وإدارة بايدن؟



مذيع قناة CBS يسأل هاريس "هل نتنياهو حليف حقيقي قريب للولايات المتحدة؟"، فتُجيب هاريس بأن السؤال الأفضل هو "هل هناك تحالف هام بين الشعبين الأمريكي والإسرائيلي" pic.twitter.com/0AjJpM2Kwm — ترجمات الصحف breaking news 🚨 (@galebsami) October 6, 2024

من جانبها ردت هاريس، على سؤاله، بالقول إن واشنطن مستمرة في التزامها بدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن كافة المساعدات التي قدمتها مكنت تل أبيب من صد عدة هجمات شنتها إيران وأذرعها في المنطقة.