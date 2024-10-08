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الصليب الأحمر الألماني يرسل مساعدات إضافية إلى لبنان جوا

02:39 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الصليب الأحمر الألماني

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بيروت- (د ب أ)

يرسل الصليب الأحمر الألماني مساعدات إضافية جوا إلى لبنان على خلفية حالة الطوارئ الإنسانية.

وأعلن الصليب الأحمر الألماني اليوم الثلاثاء، أن طائرة على متنها 150 حقيبة إنقاذ لعلاج الإصابات الخطيرة في طريقها من كولونيا إلى بيروت.

وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إنها نقلت سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى لبنان.

وقال كريستوف يونين، رئيس التعاون الدولي في المنظمة، بحسب بيان: "الوضع الإنساني يزداد سوءا... نحن نحاول بذل كل ما في وسعنا حتى نتمكن من تنفيذ المزيد من عمليات التسليم على الرغم من الوضع الأمني المتوتر"، موضحا أن إدخال المساعدات وتوفير الحماية للمساعدين سيكون ضروريا أيضا في المستقبل.

ونتيجة للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فر مئات الآلاف من الأشخاص من جنوب لبنان، وتتعرض بيروت للقصف منذ أيام، وشمل ذلك مناطق سكنية أيضا.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإخفاء أسلحة أسفل المنازل. ويسود الخوف واليأس بين السكان بسبب عدم توفر مأوى أو ملاذات آمنة.

الصليب الأحمر الألماني مساعدات لبنان الإمدادات الطبية
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