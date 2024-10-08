إعصار ميلتون يتجه نحو فلوريدا مصحوبا برياح سرعتها 155 ميلا في الساعة

واشنطن- (د ب أ)

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الإعصار ميلتون يقترب من سواحل شبه جزيرة فلوريدا كعاصفة كارثية من الفئة الرابعة، لبضرب منطقة لا تزال تتعافى من الآثار المدمرة لإعصار هيلين الذي ضرب المنطقة قبل أيام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن المركز قوله في أحدث نشراته ، إن سرعة الرياح القصوى لإعصار ميلتون تراجعت قليلا إلى 155 ميلا (249 كيلومترا) في الساعة.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار بشكل خاطف سواحل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية اليوم الثلاثاء ، قبل أن يتوجه نحو فلوريدا غدا الأربعاء.

وأوضح المركز أنه :"رغم التوقعات بحدوث تقلبات في شدة الإعصار، إلا أن التنبؤات تشير إلى أن ميلتون سيظل في غاية الخطورة عندما يضرب اليابسة في فلوريدا.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي أعلن حالة الطوارئ في 51 مقاطعة، إنه من المحتمل حدوث انقطاع واسع النطاق للكهرباء وإن تحولا بسيطا في مسار ميلتون هو الذي سيحدد ما إذا كان سيضرب منطقة مكتظة بالسكان أم لا.