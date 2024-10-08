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BBC

بعد انتهاء كلمة نعيم قاسم.. إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان تجاه حيفا وعكا

01:11 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

نعيم قاسم

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وكالات

أطلق حزب الله اللبناني، أكثر من 100 صاروخ من لبنان باتجاه حيفا وعكا بعد انتهاء كلمة نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، في أكبر استهداف تعرضت له المدينة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم رصد إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه حيفا وعكا بعد نهاية خطاب نعيم قاسم.

ودوت صفارات الإنذار في خليج حيفا ومناطق واسعة في شرقه، وزرعيت بالجليل، بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، ألقى كلمة، بمناسبة الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، اليوم الثلاثاء.

وقال نائب الأمين العام للحزب، أنه لا يوجد أي موقع شاغر في صفوف الحزب، بعد الهجمات التي تعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف قاسم، إن جيش الاحتلال لن يتمكن من تحقيق أهدافه وسيلحق الحزب اللبناني الهزيمة به.

وتابع نائب الأمين العام لحزب الله، أن الخسائر التي ستلحق بإسرائيل في لبنان ستكون مقدمة لإنهاء الحرب الدائرة منذ عام.

نعيم قاسم لبنان اطلاق صواريخ حزب الله اللبناني
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