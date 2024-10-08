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نائب أمين حزب الله: أعجز عن وصف حالنا دون نصر الله

11:56 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، " أعجز عن وصف حالنا دون حسن نصر الله"، بعدما اغتالته إسرائيل في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.


وأضاف نعيم قاسم في كلمة له بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى، أن عملية 7 أكتوبر 2023، كانت بداية تغيير الشرق الأوسط.


وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله، أن ما يجري حاليًا من قبل إسرائيل، هدفه إنهاء المقاومة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد شرق أوسط جديد.


وأكد أن جبهة مساندة غزة، هدفها الدفاع عن لبنان، مشيرًا إلى أن جبهة لبنان استنزفت إسرائيل 11 شهرا.

حزب الله اللبناني حسن نصر الله بيروت
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