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الحكومة العراقية تؤكد دعمها جهود وقف العدوان على غزة ولبنان

11:24 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

العراق

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء أن المواقف الرسمية للعراق تجاه الأحداث في غزة ولبنان تعبّر عنها الحكومة حصراً بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ، في بيان صحفي، إن"الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان".

وأضاف أن الحكومة العراقية "توظف كل حضورها الدولي والإقليمي والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني".

وذكر أن الحكومة تشدد" على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره".

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