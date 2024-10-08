الحرس الثوري: أصوات الانفجارات في أصفهان كانت بسبب النشاط التجريبي للدفاع الجوي الإيراني

(وكالات)

قالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، إن أصوات الانفجارات التي سُمع دويها في مدينة أصفهان كان بسبب رؤية جسم مضيء.

وأضافت وكالة إرنا، إن النشاط التجريبي للدفاع الجوي تسبب بصوت انفجار بأصفهان.



وصدرت عدد من التقارير عن سماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران ومدينة أصفهان، وهو ما نفت وقوعه قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيرانية.

يأتي ذلك في ظل الاستعداد لهجوم إسرائيلي محتمل للرد على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل عقب مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.