رغم اقتراب الإعصار "ميلتون".. بايدن لا يزال يخطط لزيارة ألمانيا

واشنطن- (د ب أ)

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يخطط لزيارة ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر، رغم اقتراب إعصار "ميلتون".

وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في الإيجاز الصحفي يوم الاثنين عما إذا كان بايدن يفكر في تأجيل رحلته، قالت: "ليس لدي أي شيء لأشاركه حول تغيير في السفر أو جدوله الزمني".

ويبدي البيت الأبيض قلقا شديدا بشأن مسار الإعصار بعد الأضرار الواسعة التي تسبب بها إعصار "هيلين" مؤخرا.

وأضافت: "الرئيس يراقب هذا الأمر عن كثب شديد للغاية".

عندما سئلت مرة أخرى عما إذا تم مناقشة إمكانية تغيير الجدول الزمني، لم تعط جان بيير إجابة واضحة، لكنها كررت: "ليس لدي أي شيء لأشاركه بشأن أي تغيير في الجدول الزمني".

وقالت المتحدثة إن الرحلة إلى ألمانيا "تُعتبر رمزا قويا"، وستؤكد الزيارة على الأمن عبر الأطلسي والدعم القوي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى ألمانيا مساء الخميس. ويجري اجتماعات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس في برلين. ويوم السبت، سيسافر بايدن إلى راينلاند بالاتينات حيث من المقرر عقد قمة حول أوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين، والتي يستضيفها الرئيس الأمريكي. بعد ذلك، سيتوجه بايدن /81 عاما/ إلى أنجولا.

انتقاد بايدن بعد إعصار هيلين

ومنذ حوالي أسبوع ونصف ، وصل الإعصار هيلين إلى اليابسة في شمال غرب فلوريدا كعاصفة من الفئة الرابعة.

ثم ضعف، لكنه تسبب في فيضانات شديدة ودمار أثناء تحركها شمالا. وفقد أكثر من 200 شخص في ست ولايات حياتهم.

وسافر المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب إلى منطقة الكارثة واتهم بايدن بعدم القيام بما يكفي، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.

وسافر بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس ، التي تتنافس ضد ترامب عن الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، بعد ذلك إلى المنطقة المدمرة في جنوب شرق الولايات المتحدة عدة مرات.