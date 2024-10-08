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غارة إسرائيلية على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان

07:53 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن منظومة أركان حزب الله مسؤولة عن تصنيع الصواريخ الموجهة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله في غارة ببيروت.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف مربض مدفعية‌‏ الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة في إسرائيل بصليات صاروخية.

وقال حزب الله، إنه استهدف بلدات ديشون ودلتون وتجمع لقوات إسرائيلية في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

كان الحزب قال أمس الاثنين، إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ "فادي 1"، وشن هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

غارة إسرائيلية جنوب لبنان لبنان إسرائيل
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