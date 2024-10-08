استشهاد 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية في قطاع غزة

وكالات

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلوك 3 بمخيم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 25 بجروح متفاوتة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

واستشهد 3 أشخاص وجرح آخرون، من جراء قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج.

وفي سياق متصل، استشهدت سيدة وأصيب آخرون في قصف استهدف مسجدا بمنطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوب القطاع.

وبعد مرور عام على حرب غزة، استشهد ما يقترب من 42 ألف فلسطيني وأصيب أقل قليلا من 100 ألف، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بينما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.