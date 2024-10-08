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BBC

سأدعم حق إسرائيل في النصر.. ماذا قال ترامب عن هجوم 7 أكتوبر؟

05:11 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ما كان ليحدث لو كان رئيسا.

وكان ترامب يتحدث خلال حفل أقيم في ناد يملكه في ميامي، وشارك فيه حشد ضم مئات الأشخاص تكريما لقتلى الهجوم الذي وقع قبل عام تماما.

وقال ترامب: "لا يمكننا أبدا أن ننسى كابوس ذلك اليوم، مشددا على أن "هجوم السابع من أكتوبر ما كان ليحدث لو كان رئيسا.

وأشار إلى أن السابع من أكتوبر لم يكن الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ الهولوكوست فحسب بل كان هجوما على الإنسانية.

وأضاف ترامب: "سأدعم حق إسرائيل في النصر خلال حربها ضد الإرهاب ولن أسمح بمحرقة أخرى ضد الشعب اليهودي".

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