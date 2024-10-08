صفارات الإنذار تدوي في "كرم بن زمرا" شمالي إسرائيل

وكالات

دوت صفارات الإنذار في "كرم بن زمرا" شمالي إسرائيل، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

وأعلن حزب الله قصف قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية قرب تل أبيب بالصواريخ.

ودوت انفجارات قوية في وسط وشمال تل أبيب، حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة.

وتم إطلاق 5 صواريخ من جنوبي لبنان تجاه وسط إسرائيل بالإضافة لصواريخ تجاه الجليل الأعلى.