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BBC

أول تعليق من إيران بشأن انفجارات مدينة أصفهان.. ماذا قالت؟

03:21 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

انفجارات في مدينة أصفهان - أرشيفية

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وكالات

نفت قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيرانية، فجر اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت حول وقوع انفجارات في مدينة أصفهان.

ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن سماع دوي انفجارات في أجزاء من إيران، وبالتحديد في طهران وأصفهان، بحسب روسيا اليوم.

ونفی المدیر العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحریة بمحافظة هرمزجان الإيرانية، حسین عباس‌ نجاد، الأحد الماضي، ما تم تداوله من صور تشیر إلی أن أرصفة موانئ هرمزجان أصبحت خالیة نتیجة لتهدیدات العدو بضرب البنیة التحتیة الإيرانية.

وتتزامن هذه الأنباء مع استعداد إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، وسط تكهنات بطبيعة وآلية الرد، حيث طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن تهاجم إسرائيل منشآت النفط الإيرانية فتلك نقطة ضعفها، رغم المعارضة الأمريكية لذلك.

من جهتها، أكدت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وحدات التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت ما لا يقل عن 10 سيناريوهات مناسبة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل.

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