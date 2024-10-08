ترامب يلتقي بزعماء يهود خلال زيارته إلى موقع يهودي في نيويورك

وكالات

التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بزعماء يهود خلال زيارته إلى موقع يهودي في نيويورك، بالذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، بحسب ما ذكرته اندبندنت عربية.

وندد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بمهاجرين غير نظاميين قال إنهم يجلبون "جينات سيئة" إلى الولايات المتحدة.

وقال: ماذا عن السماح للناس بالقدوم إلى حدود مفتوحة، 13 ألفا منهم كانوا قتلة، وكثر منهم قتلوا أكثر من شخص واحد؟ إنهم يعيشون الآن بسعادة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "باعتقادي أن القتل في جيناتهم، في بلدنا حاليا جينات سيئة كثيرة. هناك 425 ألف شخص هم مجرمون أتوا إلى بلادنا ما كان ينبغي أن يدخلوا".

وسارع البيت الأبيض إلى إدانة تصريحات ترامب التي وصفها بأنها "خسيسة".

فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار تصريحات ترامب بأنها بغيضة ومثيرة للاشمئزاز وغير لائقة ولا مكان لها في بلدها.