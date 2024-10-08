حزب الله يقصف قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية قرب تل أبيب

وكالات

أعلن حزب الله، استهداف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الانذار وسط البلاد بعد رصد صواريخ من لبنان، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال الحزب في بيان: "أطلقنا صلية صاروخية على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، في إشارة الى أمينه العام حسن نصرالله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر".

ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل بعد إطلاق 5 صواريخ من لبنان تل أبيب الكبرى، إذ قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض عدد منها والباقي سقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلنت القناة 12الإسرائيلية، أن 40 صاورخا انطلقت من جنوب لبنان صوب بلدة نهاريا، إذ أن رشقة صاروخية انطلقت من القطاع الغربي وتم سماع صواريخ اعتراضية.

ودوت عدة انفجارات عنيفة في المناطق التي سقطت بها، إذ اندلع حريق في مدينة بيتح تكفا غرب تل أبيب في أعقاب إطلاق صواريخ من لبنان على وسط إسرائيل.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي، أنه لم يتم رصد أي بلاغات بشأن وجود إصابات أو جرحى، كما أعلن جيش الاحتلال أنه لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

وتم قصف تل أبيب لأول مرة من 4 جبهات، وهي لبنان وغزة واليمن إضافة لمسيرة، إذ أن ذلك يعد صفعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي وصف نفسه بأنه سيد الأمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان صوب الأراضي الإسرائيلية، مع اندلاع حريق

وتم رصد اجمالا 100 طائرة إسرائيلية دخلت أجواء لبنان ونفذت 120 عملية عسكرية في الجنوب والبقاع والضاحية.