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BBC

بالصورايخ.. حزب الله يستهدف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع المرج

01:42 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في محيط موقع المرج عند الحدود اللبنانية الفلسطينية برشقة ‏صاروخية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت أمس الاثنين، بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأوضح أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن شهود عيان أبلغوا عن سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا بإخلاء مبان في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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