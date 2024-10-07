سوليفان: مستعدون لهجمات إيران ووكلائها المستقبلية التي تستهدف إسرائيل

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله "مستعدون لهجمات إيران ووكلائها المستقبلية التي تستهدف إسرائيل".

وأضاف مستشار الأمن القومي، أن التحدي الذي يواجه إسرائيل هو تحويل الانتصارات التكتيكية إلى استراتيجية تضمن بها مستقبلها.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.