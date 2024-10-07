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BBC

جيش الاحتلال: إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب

11:41 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأوضح أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن شهود عيان أبلغوا عن سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا بإخلاء مبان في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت.

اطلاق صواريخ الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله
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