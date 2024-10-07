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دونالد ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بشأن الرد على إيران

11:16 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن على إسرائيل أن تفعل ما يلزم للرد على إيران، مردفا "قد يعقدون معها صفقة في خطوة ذكية"، وفق تعبيره.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن سلاح الجو هاجم مقرات تابعة لقيادة استخبارات حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأردف "هاجمنا أكثر من 70 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان وقصفنا مواقع ومرافق أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع"، وفق زعمه.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت الغارات عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات مساء اليوم سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ترافقت مع تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية، واستهدفت مناطق الرويس والليلكي والمريجة ومحيط ملعب الراية والشياح.

دونالد ترامب ترامب يوجه رسالة لإسرائيل الرد على إيران حزب الله حزب الله في البقاع
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