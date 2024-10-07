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تونس.. قيس سعيد يفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.7% من الأصوات

11:03 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

الرئيس التونسي قيس سعيد

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وكالات
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، فوز قيس سعيد بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي أُجريت يوم الأحد، بنسبة 90.7% من أصوات الناخبين.
وتنافس قيس سعيد، البالغ من العمر 66 عاماً، مع النائب السابق زهير المغزاوي، البالغ 59 عاماً، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس الذي يبلغ 47 عاماً.
وحصل العياشي زمال، المنافس الرئيسي لسعيد، على نسبة 7.4% من الأصوات، وذلك رغم أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن حيث يواجه عدة أحكام بتهم تتعلق بارتكاب جرائم انتخابية.
وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 9.7 ملايين شخص، اختاروا رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية.

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تونس.. قيس سعيد يفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.7% من الأصوات
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