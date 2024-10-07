غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وعددا من المناطق جنوب لبنان

(د ب أ)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت الغارات عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات مساء اليوم سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ترافقت مع تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية، واستهدفت مناطق الرويس والليلكي والمريجة ومحيط ملعب الراية والشياح.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على مدينة صور مستهدفا منزلا ما أدى إلى مقتل شخص وجرح عدد من الأشخاص. كما أغار على بلدتي باريش ومجدل زون وأطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وبلدات علما الشعب، والخيام والبرج الشمالي وطيردبا والمنطقة الواقعة بين بلدتي دبين وبلاط في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات في وقت سابق من اليوم، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق الجنوبية.