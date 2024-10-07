تونس: النتائج الأولية لهيئة الانتخابات تشير إلى فوز قيس سعيد بولاية ثانية

(د ب أ)

قالت هيئة الانتخابات التونسية، الاثنين، إن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي أجريت، الأحد، تظهر فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 90.69% من الأصوات.

وحل المرشح العياشي الزمال القابع في السجن في المركز الثاني بنسبة 7.35 % من أصوات الناخبين في حين جاء زهير المغزاوي رئيس "حركة الشعب" في المركز الثالث بنسبة 1.97 من نسبة الأصوات.

وأظهرت بيانات الهيئة تسجيل نسبة مشاركة في الاقتراع في حدود 28.8 %.