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تونس: النتائج الأولية لهيئة الانتخابات تشير إلى فوز قيس سعيد بولاية ثانية

09:51 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

الرئيس قيس سعيد

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(د ب أ)

قالت هيئة الانتخابات التونسية، الاثنين، إن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي أجريت، الأحد، تظهر فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 90.69% من الأصوات.

وحل المرشح العياشي الزمال القابع في السجن في المركز الثاني بنسبة 7.35 % من أصوات الناخبين في حين جاء زهير المغزاوي رئيس "حركة الشعب" في المركز الثالث بنسبة 1.97 من نسبة الأصوات.

وأظهرت بيانات الهيئة تسجيل نسبة مشاركة في الاقتراع في حدود 28.8 %.

فوز قيس سعيد بولاية ثانية الانتخابات التونسية الرئيس قيس سعيد هيئة الانتخابات التونسي
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