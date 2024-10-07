مصادر إيرانية: أعددنا سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل

وكالات

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر عسكرية، إن وحدة التخطيط بالقوات الإيرانية أعدت نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل.

وأضافت المصادر، أن جاهزية تلك السيناريوهات مؤشر على جدية إيران في الرد، موضحة أن رد إيران لن يكون بالضرورة على مستوى الرد الإسرائيلي لكنه قد يكون أكثر شدة.

وتابعت المصادر العسكرية، أن العديد من الدول أخطرت إيران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل، مشيرة إلى أن أي دولة ستساعد إسرائيل في عمل محتمل ستتجاوز الخط الأحمر الإيراني.