حزب الله العراقي يدعو إلى فتح جبهات جديدة من عمليات الاستنزاف ضد إسرائيل

(د ب أ)

دعا الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي، أحد مكونات المقاومة الإسلامية في العراق، أبو حسين الحميداوي، اليوم الإثنين، فصائل المقاومة الإسلامية إلى الاستعداد لاحتمال توسع الحرب مع إسرائيل والاستمرار بتوجيه الضربات المركزة لها وفتح جبهات جديدة من عمليات استنزافها.

وقال الحميداوي في بيان صحفي "نحن نخوض هذه الأيام معركة الحق ضد الباطل، ينبغي على المقاومة الإسلامية أن تستعد لاحتمال توسع هذه الحرب، وتستمر بتوجيه الضربات المركزة لقلب الكيان، وأن تفعل العمليات المشتركة مع الإخوة اليمنيين فهي مؤثرة ومباركة".

كما دعا إلى "فتح جبهات جديدة من عمليات استنزاف العدو ونقول لليهود والصهاينة لا مكان لكم على هذه الأرض، فقد اقترب الخراب الأخير، وسنشد الرحال إلى الأقصى المبارك".

وأضاف "الشعب العراقي عاد لممارسة دوره التاريخي الذي غيب عنه لعقود خلت، وأصبح اليوم رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المعادلات الإقليمية والدولية".

وتنفذ المقاومة الإسلامية في العراق منذ أكتوبر من العام الماضي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في عمليات قصف طالت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا فضلا عن قصف أهداف داخل إسرائيل والجولان المحتل في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.