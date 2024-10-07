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الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط

09:10 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

الكرملين

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(د ب أ)

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الكرملين في بيان نشره على قناته بتطبيق "تلجرام"، إن بوتين وأردوغان ناقشا بعض الموضوعات الثنائية والدولية المهمة، بما في ذلك التطور الخطير للوضع في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد الاتفاق على عقد لقاء منفصل بين الرئيسين خلال قمة "بريكس" المقبلة في قازان، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين أعربا عن ارتياحهما للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهما لمزيد من التعاون الوثيق.

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