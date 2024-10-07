مسؤول إسرائيلي: السنوار عاود الاتصال بممثلي الحركة

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن تل أبيب تلقت معلومات بأن رئيس حركة حماس يحيى السنوار عاود الاتصال بممثلي الحركة أخيرا ونقل لهم رسائل.

وأضاف المسؤول إسرائيلي أن تاريخ الرسائل ليس واضحا ولا يبدو أن السنوار غير أو خفف مواقفه بشأن وقف إطلاق النار.

كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون"، قال إن الجماعة أطلقت مسيرات على يافا ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة، مؤكدا الاستمرار بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ساعات اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن.