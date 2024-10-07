بايدن عن طوفان الأقصى: ذكرى حزينة تذكرنا بهجمات وحشية

(وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأهمية العمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

جاءت هذه الدعوة في بيان للبيت الأبيض بمناسبة الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي توسعت آثاره لتطال مناطق أخرى في المنطقة.

وقال بايدن في البيان "سنواصل جهودنا حتى نحقق اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، يعيد الأسرى إلى أوطانهم، ويتيح وصول المزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة على الأرض، مع الحفاظ على أمن إسرائيل وإنهاء هذه الحرب".

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الذكرى السنوية قائلاً: "في هذه المناسبة الحزينة، علينا أن نتذكر الفظائع التي شهدناها في هجمات السابع من أكتوبر، ونستحضر في الوقت نفسه الأرواح الجميلة التي فقدناها في ذلك اليوم".

بايدن شدد أيضًا على أهمية الحلول الدبلوماسية في ظل اتساع نطاق الحرب الحالية، مجددًا التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها، خاصة من إيران.

واختتم بايدن بقوله: "لقد آن الأوان للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار لرفع معاناة الأبرياء"، معرباً عن التزامه الدائم بدعم حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية وأمن وتحقيق تقرير المصير.