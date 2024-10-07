نتنياهو يغير اسم حرب الجيش الإسرائيلي على غزة إلى "معركة القيامة"

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه قرر تغيير الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى "حرب القيامة".

وصرح نتنياهو، أن إسرائيل ستقوم بإنهاء حربها عندما تكمل جميع الأهداف التي حددتها قبل بدء الحرب.

وأضاف نتنياهو، أن الهجوم الإسرائيلي المضاد على ما أسماه "محور الشر" في المنطقة أصبح شرط أساسي لتأمين مستقبل بلاده وتأمين أمنها.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نتنياهو قام قبل قليل بدعوة عددا من وزرائه إلى مشاورات عاجلة في مكتبه.