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السبب غامض.. سقوط طالبة من الطابق الثالث لمدرسة ثانوية في قنا

02:02 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

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قنا -عبدالرحمن القرشي :

أصيبت طالبة، اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل مدرسة ثانوية فنية بمركز نقادة، غربي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بورود بلاغ بسقوط طالبة من الدور الثالث بمدرسة الثانوية التجارية بنقادة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة رحمة. م. ع، تبلغ من العمر 16 عاما، بجروح والحالة الصحية جيدة، إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل مدرسة الثانوية التجارية بنقادة، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى طوخ المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث الغامض.

محافظة قنــا سقوط طالبة الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا
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