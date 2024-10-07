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الأردن: لن نكون ساحة حرب ولن نسمح باختراق أجوائنا

01:41 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن تكون ساحة لحرب أحد.

وقال وزير الخارجية الأردني، من العاصمة اللبنانية بيروت، "لن نسمح بخرق أجوائنا وسنقوم بكل ما هو مطلوب لمنع ذلك".

وبدأ وزير الخارجية الأردني، اليوم الاثنين، زيارة تضامنية إلى لبنان يلتقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ووصل الصفدي إلى بيروت على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الأردنية، تحمل 13 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية. وهذه هي سابع طائرة مساعدات أردنية تصل لبنان بتوجيه من الملك عبدالله الثاني منذ 18 سبتمبر الماضي.

أيمن الصفدي الأردن وزير الخارجية الأردني بيروت
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