الأردن: لن نكون ساحة حرب ولن نسمح باختراق أجوائنا

وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن تكون ساحة لحرب أحد.

وقال وزير الخارجية الأردني، من العاصمة اللبنانية بيروت، "لن نسمح بخرق أجوائنا وسنقوم بكل ما هو مطلوب لمنع ذلك".

وبدأ وزير الخارجية الأردني، اليوم الاثنين، زيارة تضامنية إلى لبنان يلتقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

يلتقي الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي @Najib_Mikati، في اجتماع يؤكد على وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.



وينقل الصفدي… pic.twitter.com/ahKDWg81d1 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 7, 2024

ووصل الصفدي إلى بيروت على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الأردنية، تحمل 13 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية. وهذه هي سابع طائرة مساعدات أردنية تصل لبنان بتوجيه من الملك عبدالله الثاني منذ 18 سبتمبر الماضي.