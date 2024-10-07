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القسام تُعلن إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال شمالي غزة

01:25 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

طوفان الأقصى

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(وكالات)

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إن مقاتليها يخوضوا اشتباكات "ضارية" من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأضافت كتائب القسام في بيانها، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية توغل برية جديدة في شمال القطاع، وطالب سكان عدة بلدات في الشمال بالنزوح نحو الجنوب في منطقة المواصي تجاه ما يزعمها "منطقة آمنة".

حركة حماس كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى القوات الإسرائيلية
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