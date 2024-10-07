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جيش الاحتلال يُطالب سكان شمال غزة بالنزوح نحو المواصي

01:06 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء جديدة لعدة بلدات ومناطق في شمال قطاع غزة.

ومن بين تلك البلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمالي القطاع.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن على سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الإخلاء "إيه1-3" و"دي6" و"دي2" و"بي1-3".

وطالب جيش الاحتلال سكان المناطق المذكورة بالتوجه إلى ما يزعمها منطقة آمنة في المواصي، مناشدًا إياهم بالعبور من شارع صلاح الدين "كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة".

وأضاف أدرعي أن الطريق سيكون مفتوحًا للانتقال بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال غزة النزوح نحو المواصي طوفان الأقصى
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