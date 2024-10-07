جيش الاحتلال يُطالب سكان شمال غزة بالنزوح نحو المواصي

(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء جديدة لعدة بلدات ومناطق في شمال قطاع غزة.

ومن بين تلك البلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمالي القطاع.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن على سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الإخلاء "إيه1-3" و"دي6" و"دي2" و"بي1-3".

#عاجل ‼️ إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الاخلاء A1-3, D6, D2, B1-3

⭕️تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء بقوة شديدة في المنطقة.

⭕️من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذه المناطق فورًا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي

⭕️شارع صلاح الدين متاح… pic.twitter.com/8qyt1eZOT8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024

وطالب جيش الاحتلال سكان المناطق المذكورة بالتوجه إلى ما يزعمها منطقة آمنة في المواصي، مناشدًا إياهم بالعبور من شارع صلاح الدين "كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة".

وأضاف أدرعي أن الطريق سيكون مفتوحًا للانتقال بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

